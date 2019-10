Peu i mig als Jocs Olímpics

Hockey. Preolímpic femení. Primer partit

Jordi Guillem

26.10.2019 | 04:00

La selecció espanyola femenina ja té mitja feina feta. O això sembla. En el primer dels dos partits del Preolímpic que s'està celebrant a València es va imposar ahir al vespre per la mínima (2-1) a la selecció de Corea del Sud. Avui a les vuit del vespre (Eurosport 2, en directe), en el segon i definitiu "round" de l'eliminatòria, les d'Adrian Lock en tindran prou amb un empat per accedir als Jocs Olímpics de Tòquio. Una derrota per la mínima duria la confrontació a uns dramàtics "shoot-outs", ...