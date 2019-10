Espanya venç 3-2 a França i serà als Jocs Olímpics de Tòquio

Hockey. Preolímpic masculí

Jordi Guillem

26.10.2019 | 20:36

El bitllet per als Jocs Olímpics de Tòquio és ja una realitat. La selecció espanyola masculina, amb onze jugadors terrassencs a les seves files, ha tancat aquest dissabte la seva classificació per als Jocs. Després d'empatar divendres a tres davant d'una complicadíssima selecció francesa, els de Fred Soyez s'han imposat aquest dissabte per 3 gols a 2 a València i després d'un final agònic s'han classificat per un global de 6 a 5. Seran una de les dotze seleccions que lluitaran per les medalles l'estiu proper a la capital japonesa.

Els francesos no ho han posat gens senzill. Al minut 3, Gaspard Baumgarten s'ha escapat per l'esquerra i ha fet el 0 a 1 per als de Jeroen Delmee. Al minut 21, el capità espanyol, Miki Delàs, ha aprofitat un rebot de penal per batre el porter francès Thieffry pel pal curt de xut ras. A dos minuts pel descans, Álvaro Iglesias ha desviat una bona centrada per fer el 2 a 1. Els francesos, que han llançat 9 penals, per 3 dels espanyols, han empatat al minut 39 mitjançant François Goyet. Però només un minut després, el terrassenc Xavi Lleonart ha donat, en transformar un just stroke, el gol de la classificació als de Fred Soyez, que han sabut patir durant els vint darrers minuts. El somni olímpic és ja tota una realitat per a la selecció espanyola masculina de hockey.