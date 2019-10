Els jugadors, convençuts de guanyar la plaça olímpica

26.10.2019 | 04:00

Els components de la selecció espanyola de hockey es van mostrar optimistes després de resoldre un escenari complicat en el primer partit del Preolímpic. L'internacional del Club Egara Pau Quemada, autor de dos gols providencials, es mostrava confiat de cara al partit d'avui. "Serà un combat molt dur. Es tracta de fer un gol més que ells". En relació amb el partit d'ahir, el terrassenc va dir: "Ens hem vist sorpresos als dos primers quarts, però després hem sabut reaccionar". Sergi Enrique, per la seva banda, va admetre que s'havia viscut una situació complicada. "França ha aprofitat molt bé els errors. Però hem reaccionat molt bé, hem empatat i, fins i tot, hem tingut oportunitats per guanyar. Ara tenim les claus per guanyar aquesta eliminatòria i classificar-nos per als Jocs." Miki Delás va dir que calia pujar el nivell de cara a guanyar l'eliminatòria. "Estem a un partit d'aconseguir el bitllet olímpic. Amb la nostra gent tot és possible, de fet ha estat una de les claus per remuntar el partit."