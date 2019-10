Futbol

25.10.2019 | 04:00

El futbolista del Sant Pere Nord Alberto Gázquez ha estat sancionat amb tres partits per part del Comitè de Competició. El seu company David Cantero "Chiki" ha rebut un partit de sanció. Tots dos jugadors van ser expulsats per doble amonestació durant el partit de Tercera Catalana que el Sant Pere Nord va perdre per 1 a 7 a casa davant del Puig-reig. També han rebut un partit de sanció Alejandro Pérez (San Lorenzo) i Sergio García (San Lorenzo "B").