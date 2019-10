Soyez: "No guanyar, un fracàs"

Fred Soyez està convençut que Espanya no fallarà.

Fred Soyez està convençut que Espanya no fallarà. Nebridi Aróztegui

25.10.2019 | 04:00

Espanya és favorita en aquest Preolímpic davant de França?No hem de ser hipòcrites. Cal que assumim les nostres responsabilitats. Està clar que per rànquing i per història som favorits. Hem treballat moltíssim per afrontar aquests partits amb França. Donarem la nostra millor versió.Què destacaria del rival?França és un bloc molt compensat. Defensa bé, té un bon penal i saben sortir ...