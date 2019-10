La selecció femenina treu mig bitllet per a Tòquio

Hockey. Preolímpic femení

25.10.2019 | 21:44

La selecció espanyola femenina de hockey ha derrotat aquest divendres Corea del Sud per 2 a 1, en el primer partit del Preolímpic que es disputa a València. Espanya defensarà aquest avantatge dissabte, a les 8 del vespre, en el segon partit de l'eliminatòria. L'equip de Fred Soyez ha remuntat un marcador advers per fer un pas important de cara als Jocs Olímpics de Tòquio.

Després d'un primer quart força equilibrat i de poques ocasions de gol, Corea s'ha avançat al marcador al minut 18, en una acció de penal corner que ha transformat Jang Heesun. L'escenari era complicat per l'equip d'Adrian Lock, que ha respost amb molta personalitat. Belén Iglesias, al minut 23, ha resolt una jugada ofensiva per igualar el matx. Amb el marcador d'empat a un s'ha arribat al descans.

Espanya ha mantingut la seva bona disposició al tercer període. I al minut 39 s'ha avançat per primer cop al marcador. Lola Riera ha estat qui ha avançat la selecció en transformar un penal córner. El marcador no s'ha mogut en el darrer quart, confirmant per la selecció espanyola una victòria que pot determinar la sort del Preolímpic.