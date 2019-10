Lock: "Després dels èxits que han obtingut, les noies en volen més"

25.10.2019 | 04:00

El dia del debut en aquest Preolímpic ha arribat. Com troba l'equip?Veig a les noies molt bé, molt preparades. Aquest any hem evolucionat molt en el joc. Les competicions que hem disputat des del Mundial ens han ensenyat molt sobre qui som, quin és el nostre estil i què s'espera de nosaltres.D'entrada, s'espera que eliminin aquest cap de setmana a Corea del Sud i es classifiquin pels Jocs.És clar. Ho veiem com una oportunitat i l'hem de relacionar amb el ...