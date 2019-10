Espanya i França empaten i deixen la decisió per dissabte

Hockey. Preolímpic

25.10.2019 | 19:50

La selecció espanyola masculina de hockey ha salvat una complicada situació en el primer partit del Preolímpic que juga amb França a València des d'aquest divendres. L'encontre ha finalitzat amb empat a tres gols, després que l'equip de Fred Soyez hagi equilibrat un marcador desfavorable de 0 a 3 que el deixava amb un peu i mig fora dels Jocs Olímpics de Tòquio. Aquest dissabte, a les 6 de la tarda, es jugarà el segon i definitiu partit de l'eliminatòria. Qui el guanyi obtindrà la plaça olímpica en joc.

Després d'un primer quart que ha finalitzat sense gols, la selecció francesa ha sorprès Espanya amb un 0 a 3 en deu minuts que ha sembrat el pànic. Victor Charlet, al minut 19, ha fet el 0 a 1 en un penal córner. Al 26, Gaspard Baungarten ha fet el 0 a 2 i al 29 ha arribat el 0 a 3, mitjançant Amaury Bellenguer en aprofitar un rebuig de penal córner.

La situació no podia ser més perillosa, però Espanya hi ha respòs de forma admirable. A 30 segons del descans, Xavi Lleonart ha aprofitat un stroke per fer l'1 a 3. Aquesta acció ha reactivat les esperances i ha estat clau. I al minut 41, Pau Quemada hi ha reduït les diferències en transformar un penal córner. Espanya ha seguit pressionant i novament Quemada ha fet l'empat en una acció de penal córner en el minut 50.