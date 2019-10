Els setens Jocs Olímpics, a tocar

25.10.2019 | 04:00

El hockey femení espanyol busca la seva setena presència olímpica. Espanya es va estrenar a Terrassa l'any 1992. I ho va fer de la millor manera possible: penjant-se la medalla d'or. Espanya no s'havia classificat per a les tres cites anteriors: Moscú 1980, Los Ángeles 1984 i Seül 1988. Després de Barcelona'92 ha estat present a totes les convocatòries olímpiques amb l'única excepció de Londres 2012, un esdeveniment per al qual les espanyoles no es van classificar. El seu millor resultat va arribar a Sydney 2000, en què van entrar a semifinals i van acabar quartes. A Atlanta 1996, l'equip va ser vuitè, a Atenes 2004 desè i a Pequín 2008 setè. A Río 2016 van repetir la vuitena posició.