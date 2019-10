Darrer bitllet a Tòquio

Hockey. Preolímpic femení

Jordi Guillem

25.10.2019 | 04:00

Després de penjar-se dues medalles de bronze consecutives al Mundial de Londres i a l'Europeu d'Anvers, la selecció espanyola femenina de hockey afronta entre avui i demà un dels reptes més importants dels darrers anys. Les noies que prepara Adrian Lock buscaran davant de Corea del Sud la classificació per als propers Jocs Olímpics de Tòquio 2020, que es disputaran del 24 de juliol al 9 d'agost.Tant el seleccionador com les internacionals no ...