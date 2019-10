Hockey. Primera Divisió. Grup 1

24.10.2019 | 04:00

En va tenir prou el Can Salas amb materialitzar tres penals-córner i un stroke per desfer-se a domicili d'un Catalònia que encara no ha puntuat. El partit no va tenir cap mena d'història.CATALÒNIA HC, 0Aleix Ribes, Eduard Ribes, Valls, Ignasi Ribes, Gómez, Sabini, Reig, Negre, Muro, Ribas, Munné, Torrens, Miserachs, Viqué i Sánchez.CAN SALAS, 4Freixa, Corbera, Figa, Amorós, Torrente, Galí, Jan Castelló, Pere ...