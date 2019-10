La Unió 10 no va trobar resposta davant del líder

Futbol sala. Tercera Catalana

23.10.2019 | 04:00

Tot i intentar-ho des del primer minut, el CE Unió 10 Terrassa no va trobar el desllorigador en el seu enfrontament davant del líder del grup, un Atlètic Gironella que liderava i segueix liderant el grup setè de Tercera Catalana. Els terrassencs van resistir fins al minut 33, quan van encaixar el 2 a 0. Fernández va retallar distàncies, però no hi va haver opcions de victòria.Atlètic Gironella, 4Ballonga, Molina, Béjar, Pont ...