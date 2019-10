El Terrassa FC "B" es deixa el liderat del grup

Futbol sala. Tercera Catalana

23.10.2019 | 04:00

Dos dels equips que comptaven els seus partits per victòries al grup setè de la Tercera Catalana es van veure les cares a Sant Guim de Freixenet. El Terrassa "B" va caure per 3 a 1 davant d'un Montmaneu que es va mostrar molt més efectiu en la finalització que els terrassencs.Wahib Boumajdoul va posar per davant el conjunt visitant als setze minuts de joc, però els locals van donar-li la volta al marcador abans del descans. Al segon temps, el ...