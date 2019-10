Pendents de les infermeries

23.10.2019 | 04:00

Terrassa FC i San Cristóbal afronten diumenge vinent dos partits de notable dificultat. L'Horta, tercer classificat del grup, visitarà el Camp Olímpic en un partit especial per a un bon grapat de jugadors del conjunt local que la temporada anterior militaven a l'equip barceloní. Molist podria recuperar per aquest partit Sergi Arranz, baixa en les dues darreres jornades. Més complicat és que juguin Yayá i Coro. El San Cristóbal rep un Vilafranca en línia ascendent i també amb el dubte de l'estat físic de Mario Cantí, lesionat a Peralada. S'està pendent d'una ressonància magnètica per conèixer l'abast de la seva lesió als isquiotibials de la cama dreta.