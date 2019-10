Nova prova exigent per al CN Terrassa contra el Mataró

Waterpolo

23.10.2019 | 04:00

El CN Terrassa femení visita avui, a la una del migdia, la piscina del CN Mataró. El partit és avançat a la quarta jornada de la Lliga. Després de sumar la primera victòria contra el Boadilla dissabte, el conjunt de Xavi Pérez afronta un dels compromisos més complicats de la temporada, atès que les el Mataró és líder i va proclamar-se recentment campió de les Supercopa d'Espanya tot derrotant el Sabadell. L'encontre tanca la fase més complicada d'aquest començament de Lliga, en que el CN Terrassa ha jugar contra CN Sabadell, Sant Andreu i ara Mataró. A més, el tècnic local encara el matx amb el contratemps de l'estat físic de diverses jugadores. Olga Domènech i Cristina Cantero pateixen molèsties en un dit de la mà dreta i a l'espatlla dreta, respectivament, Sandra Domene té otitis i Elia Montoya, el cas més preocupant, pateix una estrebada a l'abductor de la cama dreta i és dubte. "No és la millor manera d'afrontar un xoc d'aquesta exigència, però sortirem a per totes", afirma Pérez. "Estem parlant d'un equip molt potent. A més, cal tenir en compte l'escenari, jugarem en piscina descoberta i és possible que haguem de patir molt mal temps". El CN Mataró ha incorporat aquesta temporada Anna Espar, a més de jugadores importants com Lorène Derenty, Anna Gual i Irene González. "Tenen molta profunditat de banqueta i una àmplia varietat de recursos ofensius que haurem de contenir per tenir les nostres opcions", diu l'entrenador del CN Terrassa.