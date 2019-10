Un mal primer temps condemna el Terrassa

Futbol. Primera Nacional femenina

Redacció

23.10.2019 | 04:00

No aixeca el vol l'equip femení del Terrassa FC, que va caure per 3 gols a 1 al camp del Sant Gabriel i no ha estrenat encara el seu caseller de punts. En el seu segon partit a la banqueta terrassista, Lluís Ros no ha estat capaç encara de fer canviar la dinàmica negativa que acompanya un equip que ha perdut els sis partits que ha disputat.Un mal primer temps va condemnar a una nova derrota a les terrassistes. Laura Chamizo va obrir el marcador per a les de Sant ...