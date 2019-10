Una lluita contra el temps

23.10.2019 | 04:00

La de la família de la Ivet és una lluita que no s'atura. Durant l'any, multitud d'actes per intentar donar a conèixer la malaltia i recollir fons són la constant a les seves vides. Després d'omplir Can Jofresa, el pròxim gran objectiu el viuran a Ullastrell. Allí estan organitzant una cursa de muntanya per tal de seguir creixent. "Tenim fires programades, però l'acte més important és una cursa de muntanya que hem organitzat a Ullastrell pel dia 29 de març on esperem que vingui, també, molta gent", explica una Elisabet que no va poder contenir l'emoció al final del partit i que va voler agrair el suport de tothom. "Quan et planteges fer una cosa així costa d'imaginar que tot anirà tan bé com ha anat. Nosaltres no som del món del bàsquet, però per sort, el Xavi Ruiz ho va moure tot. Sense ell no haguera estat possible", acabava la mare de la petita Ivet.