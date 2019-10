Les cistelles més solidàries

Jugadors, autoritats i promotors del partit, en un pavelló de Can Jofresa que es va omplir per aquesta activitat soolidària.

Jugadors, autoritats i promotors del partit, en un pavelló de Can Jofresa que es va omplir per aquesta activitat soolidària. Lluís Clotet

Bàsquet

Joan Fitó

23.10.2019 | 04:00

Quan acaba un partit de qualsevol esport i resultat és el menys important de tot allò que ha passat durant el mateix, normalment és sinònim de bones notícies. Diumenge, a Can Jofresa, més de mig miler de persones es van reunir per donar suport a la Ivet. L'excusa, un partit de bàsquet amb molt nivell amb els veterans del FC Barcelona i del Joventut de Badalona. Noms mítics del bàsquet català, espanyol i internacional com el ...