L'equip femení del CTT Els Amics perd els tres primers partits de Lliga

Tennis taula

23.10.2019 | 04:00

L'equip femení del CTT Els Amics va perdre els tres primers partits de Lliga de Primera Nacional. La competició és juga per concentracions i en la primera, al CN Sabadell, les egarenques no van poder sumar cap victòria. En la seva estrena, van caure per 4 a 2 contra el Vilabreix Esparreguera. Maria Migueles i Roser Vila van sumar els punts egarencs. Anna Barrau va completar l'equip. En el segon compromís, les egarenques van caure per 6 a o contra el Tennis Taula Cassà, En el darrer partit, El CTT Els Amics va cedir davant el CTT Bascara per 4 a 2. Roser Vila i Anna Barrau van sumar els punts terrassencs.