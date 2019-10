L'Atlètic Sant Joan reincideix en l'empat

Futbol sala. Primera Catalana

23.10.2019 | 04:00

Nou empat, el tercer en tres partits, de l'Atlètic Sant Joan a la pista del Can Cuyàs. Els terrassencs van fer un bon partit a Montcada i Reixac. González i Puertas van neutralitzar abans del descans el gol inicial dels locals, però al minut 30 Carlos Haro va salvar un punt per als visitants. Quedava encara temps i tots dos equips van disposar d'oportunitats clares per endur-se els tres punts. El 2 a 2, però ja no es va moure. El Sant Joan es manté amb ...