Gran remuntada del CV Terrassa masculí per guanyar al líder

Voleibol

23.10.2019 | 04:00

El CV Terrassa va guanyar per 3 a 2 la Torre de Claramunt, líder del grup "D" de Segona Catalana masculina. Els egarencs se situen en la segona posició del grup amb aquest treballar resultat, després de remuntar un 0 a 2 en contra. Els visitants no van donar opcions en els dos primers sets, que es van adjudicar amb parcials de 23 a 25 i 19 a 25. En el tercer set, el CV Terrassa va sostenir un gran duel amb el seu rival i es va acabar imposant per 33-31. Amb la confiança d'aquest marcador, els locals van apujar el seu nivell de joc i van anivellar el marcador amb un 25 a 22 en el quart set. En el "tie break" definitiu, el CV Terrassa va rematar la feina per 15 a 12.