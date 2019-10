El CTT Els Amics no va donar opció l'Oberena

Tennis Taula. Primera Nacional

23.10.2019 | 04:00

El CTT Els Amics es va imposar per 5 a 1 l'Oberena per sumar la segona victòria de la temporada. Els egarencs van ser superiors en tot moment. Ramon Mampel va guanyar David Esparza per 3 a 0 i Xavier Zugasti per 3 a 1. Ignasi Martínez va sumar també dos punts, en imposar-se Ander San Martín per 3 a 0 i David Esparza també per 3 a 0. Jordi Satorras va sumar el cinquè punt, superant Xavier Zugasti per 3 a 1. Satorras va caure en el seu partit contra ...