El CN Terrassa perd a la piscina del CN Mataró

Waterpolo femení

23.10.2019 | 14:25

El CN Terrassa ha perdut per 8 a 6 aquest dimecres a la piscina del CN Mataró en partit avançat de la jornada del cap de setmana. És la tercera derrota de les egarenques en les quatre primeres jornades, en què el calendari les ha enfrontat a alguns dels principals favorits al títol. El Mataró és l'actual líder amb quatre victòries en quatre jornades.

El primer quart ha acabat amb un 1 a 0 per les mataronines, amb gol d'Anni Espar. En el segon període les alternatives han estat constants Paula Leitón ha empatat, abans que el Mataró signés un parcial de 2 a 0 amb gols d'Anna Gual. Les egarenques no s'han rendit i amb gols de Leitón i Martina Cardona han tornat a empatar. La resposta de les locals ha estat un altre parcial de 2 a 0 (Anni Espar i Marta Bach). En el darrer segon, Bea Ortiz ha retallat les diferències: 5-4 al descans.

A l'inici del tercer període, Anna Gual ha ampliat distàncies (6-4). Martina Cardona ha fet el 6 a 5 i a 12 segons del final del quart, Bea Ortiz ha errat un penal que hagués pogut significar l'empat. Malgrat això, Olga Doménech ha marcat el 6 a 6 en començar l'últim quart. Les egarenques semblaven amb opcions de sorprendre el Mataró, però Gaynell, primer, i Marta Bach més tard, han deixat el 8 a 6 definitiu a l'electrònic.