Valuós punt pel Jabac contra un Ebro que va desaprofitar un penal

Futbol. Divisió d'Honor Juvenil

22.10.2019 | 04:00

El Jabac va tornar de Saragossa amb un valuós empat a zero. Els d'Edu Mota van sumar un punt al camp de l'Ebro, un rival dels que, a priori, ha de ser dels anomenats directes en la lluita dels egarencs per aconseguir la permanència a la categoria. El conjunt local va disposar d'una gran oportunitat per endur-se la victòria, a la represa, amb un penal que va aturar el porter del Jabac, Lázaro, amb una excel·lent intervenció que va permetre la igualada ...