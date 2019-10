Un partit que els va servir per aprendre

22.10.2019 | 04:00

Dídac Cobacho, entrenador del CN Terrassa, va ser clar en la seva valoració del matx: "Independentment del resultat, el Pro Recco és el club que té més Champions. Com s'ha vist, si no els jugues de tu a tu, és difícil que els puguis plantejar problemes. És un equip que juga amb una intensitat molt alta. Al més mínim error que fas, ells se'n van en el marcador". L'entrenador terrassenc treu importància a la derrota. "Aquesta mena de partits ens han de servir per seguir creixent. El resultat queda en un segon terme. Me'n vaig content perquè entenc que els hem intentat plantar cara. Hi ha aspectes que ens cal millorar, però hem de seguir en aquesta línia. Aquests partits ens han de servir per fer-nos una miqueta més forts com a equip". Óscar Aguilar, per la seva banda, va dir: "Hem tingut l'oportunitat de medir-nos a un favorit per guanyar la Champions. El Pro Recco és un equipàs. No et deixa fer les coses com les acostumes a fer. Però estar en aquestes piscines ens acabarà ajudant". Ricard Alarcón, per la seva banda, assenyala. "Quan no ens han agafat al contracop hem estat allà. No hem pogut fer el nostre joc. Ells són tot un equipàs".