Nova victòria d'un CB Matadepera que s'està mostrant molt poderós

Bàsquet. Segona Catalana

22.10.2019 | 04:00

Quatre de quatre i nova exhibició d'un Matadepera que ha començat la temporada de la millor manera possible. Els de Jordi Bargalló van passar per sobre de l'Europa en un partit que al descans ja estava vist per sentència.En aquests 20 primers minuts el Matadepera ho va fer tot bé: intens en defensa (només 17 punts concedits), un ritme de partit molt alt de partit i l'encert necessari per fer mal a qualsevol rival. Amb aquests ingredients, els de ...