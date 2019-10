Només suma un punt en cinc sortides

22.10.2019 | 04:00

El San Cristòbal no és el pitjor equip com a visitant (Igualada i Sants, per exemple, encara no han sumat cap punt lluny del seu camp), però té un balanç força negatiu en aquest aspecte. De moment, en els seus cinc desplaçaments, no ha aconseguit guanyar i només ha pogut sumar un punt, el que va aconseguir a la tercera jornada, al camp del Santfeliuenc. La resta de partits a fora, es compten com a derrotes, algunes, com el 3 a 0 encaixat a casa del Castelldefels, certament doloroses. Els d'Oliver Ballabriga van debutar amb una derrota per la mínima (1-0) al camp del Cerdanyola, i després ha perdut pel mateix resultat, 2 a 0, al camp del líder, la pobla de Mafumet, i diumenge a Peralada. Els números, pel que fa als gols, són molt baixos, amb només un gol a favor per nou en contra.