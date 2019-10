Golejada per agafar aire

Waterpolo. Divisió d'Honor femenina

Joan Fitó

22.10.2019 | 04:00

La paciència és d'aquelles virtuts que més fàcils són de pronunciar però més difícils de complir. Un projecte guanyador, la il·lusió de ser important i dos resultats que no acompanyen, a vegades, poden transformar-se amb nervis. I els nervis i la paciència són dos conceptes que no van massa units. És molt aviat, però quan el temps pressiona, la noció, d'això, del temps, queda en un segon pla.I normalment, en aquestes històries de talent, paciència i dificultat, si la mescla és bona, hi ha un ...