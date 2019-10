El Can Parellada suma la primera victòria a base de molt sacrifici

Bàsquet. Segona Catalana femenina

22.10.2019 | 04:00

Primera victòria de la temporada per un Can Parellada que fins ara no era capaç de transformar la seva idea de joc en un triomf.Contra el Vilassar de Dalt i a casa, com a local, les egarenques van ser capaces de deixar enrere l'ansietat, de trobar en cada moment la millor opció i per tant, de sumar un triomf important. A més, no va ser gens fàcil, ja que les visitants va començar millor, posant la por al cos a les locals al final del primer quart: ...