El Terrassa FC es topa de cara amb la derrota

Futbol. Tercera Divisió

Josep Cadalso

19.10.2019 | 21:32

El Terrassa FC ha encaixat aquest dissabte la segona derrota de la temporada, després de perdre per 1 a 0 al camp del Santfeliuenc. Els egarencs, que conservaran la seva plaça en zona de "play off" malgrat el resultat negatiu, s'han vist superats per un rival que feia sis jornades que no guanyava i que havia perdut quatre dels cinc darrers partits.

El conjunt de Xevi Molist ha completat un partit fluix, molt rutinari, sense capacitat de desequilibri i amb escassa producció ofensiva. A la primera part ha tingut el control del joc, però sense oportunitats. La situació de més mèrit ha arribat al minut 45, però el porter Jaime ha rebutjat un xut amb molt perill de Jaume. A més, l'àrbitre ha assenyalat fora de joc en una acció dels terrassistes que ha acabat en gol en una acció molt protestada. Molist ha introduït avui alguns canvis a l'alineació, recuperant Èric Ruiz al lateral dret i fent debutar Joel al centre de la defensa, el que ha desplaçat Pelegrín al centre del camp.

La segona part ha començat malament, ja que al minut 54 Maldo ha marcat el gol del Santfelieuenc en un desajust defensiu del Terrassa. Els egarencs han intentat reaccionar, però el seu joc ha estat ple d'errades, lent i molt dubitatiu. Lucas Viña ha estavellat una rematada al pal, Jaime ha tret una bona rematada de cap d'Àlex Fernández en una gran intervenció i Carlos, amb el temps complet, ha rematat de cap per sobre del travesser en la darrera acció.