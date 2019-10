Malàisia suposa el principal escull

19.10.2019 | 04:00

Malàisia és l'única federació que ha presentat candidatura tant per a la competició femenina com per a la masculina de la Copa del Món de l'any 2022. El país asiàtic competirà amb Bèlgica i l'Índia per acollir el Mundial masculí. La seva candidatura és especialment potent. Cal tenir en compte que el sultà Abdullah de Pahang, actual rei de Malàisia, és també el president de la Federació Asiàtica de Hockey. Si sembla que la candidatura índia és qui té més opcions d'acollir el torneig masculí, la de Malàisia podria rebre, en canvi, el femení.