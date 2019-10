La selecció espanyola femenina ja té rivals per al proper Europeu del gener a Eslovàquia

Hockey sala

18.10.2019 | 04:00

Entre els dies 24 i 26 de gener, la selecció espanyola femenina disputarà a Bratislava, capital d'Eslovàquia, la tercera divisió del Campionat d'Europa. Les internacionals espanyoles, entrenades per Jordi Alastrue parteixen com a favorites per assolir l'ascens a la segona categoria continental. El divendres 24 de gener s'enfrontaran a Eslovènia i Irlanda, el dissabte dia 25 jugaran amb Finlàndia i Eslovàquia, mentre que el diumenge dia 26 tancaran el torneig disputant els seus dos darrers partits, davant de les seleccions de Dinamarca i Portugal.