El regidor assumirà la presidència el mes de novembre

18.10.2019 | 04:00

El càrrec de president del Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa (CEVOT) correspon al regidor d'Esports. L'actual president, però, és Dani Nart, que abandonarà el càrrec el proper mes de novembre. Serà quan es farà la pertinent assemblea per a decidir el nom del seu successor. Ahir mateix, el nou regidor d'Esports, Miguel Ángel Moreno, va confirmar que optarà al càrrec, de manera que a principis d'aquest mes de desembre esdevindrà el nou president del Consell. L'entitat, per la que passen la majoria dels nens i nenes de la ciutat durant la seva etapa formativa, dóna servei també a nou municipis de la demarcació de Terrassa, tot i que la participació majoritària en les seves activitats correspon a alumnes dels centres educatius terrassencs. Tal com explica el seu secretari tècnic Xavi Dobón, que porta més de tres anys en el càrrec, "tot i ser una entitat força desconeguda, som en realitat una de les entitats més grans de la ciutat". I va afegir: "No volem molta participació sinó una bona participació".