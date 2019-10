Recaptant fons per a la Ivet

Bàsquet. Partit solidari de veterans

Jordi Guillem

18.10.2019 | 04:00

Ivet Melús acaba de fer 4 anys i té una esperança de vida de 10. Actualment és l'única persona a Espanya que pateix Dèficit Mútiple de Sulfatases (MSD), una malaltia degenerativa de les més minoritàries que es coneixen. Des que li van diagnosticar la dolència, al juny de l'any 2017, els seus pares, Fortunat Melús i Elisabet Peres, no han parat de moure's per aconseguir recursos per a la investigació de la malaltia de la seva filla, que com tantes altres malalties minoritàries no reben ...