Només 70 casos al món

18.10.2019 | 04:00

La malaltia degenerativa que pateix Ivet Melús s'anomena Dèficit Múltiple de Sulfatases (MSD en l'acrònim anglès). El seu és actualment l'únic cas diagnosticat a Espanya. Al món n'hi ha només una setantena. L'hi van detectar al juny de l'any 2017. A l'agost va fer 4 anys i l'esperança de vida de la malaltia és d'uns 10. La investigació per a una curació passa per la teràpia gènica. La Ivet té un gen defectuós, el SUM F1. Li han d'inocular el mateix gen, però bo, tant al cervell com al fetge. Hi treballen a Gotinga (Alemanya) i a Dallas (USA).