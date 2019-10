Ja estan a la venda les entrades pel Preolímpic

Hockey. Preolímpic

18.10.2019 | 04:00

Les entrades per presenciar els partits del Preolímpic masculí i femení s'han posat ja a la venda. Es poden adquirir a la web de la Federació Valenciana a un preu de 30 euros per jornada. L'entrada reduïda, destinada a menors de 12 anys, majors de 65 i persones amb discapacitat. Els menors de 5 anys no hauran de pagar. S'han posat a la venda entrades VIP a un preu diari de 100 euros.La competició se celebrarà al poliesportiu Verge del Carme de Beteró el divendres 25 i el dissabte 26 en els ...