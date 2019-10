Un Can Trias en ratxa

Els futbolistes i els integrants del cos tècnic del Can Trias, celebrant diumenge la seva cinquena victòria, al vestuari del camp del Berga.

Futbol. Segona Catalana

Jordi Guillem

18.10.2019 | 04:00

"Hem començat molt bé la Lliga. Estem sent molt sòlids en la parcel·la defensiva i l'equip funciona molt bé, en la línia de les darreres temporades". Amb aquestes paraules explica Sergio López, l'entrenador del Can Trias per setena temporada consecutiva, el bon inici de temporada que està protagonitzant el conjunt de Viladecavalls, que és l'únic representant del futbol local a la Segona Catalana, una categoria en ...