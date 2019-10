Can Salas i Egara "B" aspiren a disputar la Copa d'Espanya juvenil

Hockey

18.10.2019 | 04:00

La localitat malaguenya de Benalmádena acollirà entre els dies 5 i 8 del proper mes de desembre la fase final de la setzena edició de la Copa d'Espanya juvenil de hockey. Només dos equips terrassencs s'han inscrit per prendre part en aquesta competició. Es tracta del Can Salas i el Club Egara "B", que s'hauran de guanyar el lloc a les fases sector que tindran lloc entre els dies 22 i 24 de novembre. Pel que fa a la Copa d'Espanya juvenil femenina, els dos aspirants a participar en la fase final que tindrà lloc a la ciutat de Màlaga són l'Atlètic Terrassa "B" i el Club Egara "B". Tots dos hauran d'acudir també a les fases sectors que, com en el cas del torneig masculí, tindran lloc en unes seus encara per determinar.