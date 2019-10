La recuperació dels tres lesionats sembla difícil per dissabte

17.10.2019 | 04:00

Xevi Molist, entrenador del Terrassa FC, ha subratllat en diferents oportunitats la importància del bloc i el paper que hauran de jugar futbolistes que fins ara han tingut menys protagonisme. L'actual moment de la temporada és un d'aquests, ja que el tècnic podria tornar a comptar aquesta setmana amb les baixes de Yayá Sidibe, Coro i Arranz. Els tres arrosseguen problemes físics, els dos primers de caràcter muscular i Arranz pel cop al turmell que va rebre al camp del Cerdanyola. En aquests moments hi ha poques probabilitats que algun d'ells estigui recuperat per afrontar un desplaçament sempre incòmode al camp d'un Santfeliuenc que es presenta com un rival complicat davant la seva afició. Afegint aquestes lesions a la ja coneguda d'Albert López, Molist disposa de divuit jugadors justos per afrontar aquest compromís, igual que ja li va succeir la darrera jornada. Els egarencs buscaran al camp del Santfeliuenc ampliar la seva ratxa de tres victòries consecutives.