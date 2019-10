Victòria sense discussió del CV Terrassa a la pista del FS Castellar "B"

Voleibol

16.10.2019 | 04:00

El CV Terrassa masculí es va imposar per 0 a 3 a la pista del FS Castellar "B" i ocupa la tercera plaça del grup "D" de Segona Catalana després de tres jornades. Els egarencs van anotar-se el primer set per 22 a 25, tot i no fer un joc massa encertat. A partir del segon set, el CV Terrassa va millorar en tots els sentits i va actuar amb major intensitat. D'aquesta manera, es va imposar per 15 a 25 i 18 a 25 en els dos següents sets per assegurar-se la victòria final. En la propera jornada, el ...