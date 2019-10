Frontennis

16.10.2019 | 04:00

La parella del CN Terrassa integrada per Vicenç Sellarès i Dani López va classificar-se per a la final del Campionat de Catalunya de frontennis per parelles en modalitat olímpica de Primera Categoria. Sellarès i López van batre per 2 sets a 0 la parella del CD Terrassa Hockey formada per Sergio Garrido i Rafa Cumplido. El proper diumenge lluitaran per al títol a Igualada contra l'equip que s'imposi en la segona semifinal prevista per avui.