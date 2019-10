Vibrant inici de Lliga d'un Can Parellada que es mostra solvent

Futbol. Segona Catalana femenina

16.10.2019 | 04:00

Espectacular debut del Can Parellada a la Lliga de Segona Catalana femenina. Les egarenques van golejar per 9 a 0 a la Pirinaica de Manresa en un duel que va arribar al descans amb un marcador de 7 a 0. La victòria del conjunt femení del Can Parellada es va començar a generar al primer temps, en què les terrassenques van passar literalment per sobre de les seves rivals. El segon temps va sobrar. Hi va haver dos gols més d'un Can Parellada que hauria pogut assolir fins i tot una diferència més gran.

Can Parellada, 9

Baró, Oliver, Santander, Campmany, Poveda, Fàbregues, Aluja, Camacho, Rístol, Asensio i Kchich, equip inicial, Vera, Recio i Cortés.

Pirinaica, 0

Tània Jiménez, Naranjo, Mateo, Puigmartí, Pons, Pujol, Martínez, Castaño, Kamalmaz, Mar Jiménez i Acuña, equip inicial, García i Aouada.

Àrbitre. Gerard Ureta Basagañas.

Gols. 1-0, m. 8, Aluja; 2-0, m. 20, Aluja; 3-0, m. 22, Rístol; 4-0, m. 29, Fàbregues; 5-0, m. 35, Fàbregues; 6-0, m. 38, Fàbregues; 7-0, m. 43, Asensio; 8-0, m. 56, Camacho; 9-0, m. 75, Recio.