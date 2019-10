El Terrassa Les Saveurs es va complicar el partit

Futbol sala. Segona Catalana femenina

16.10.2019 | 04:00

Victòria per la mínima a Barcelona per al Futsal Terrassa Les Saveurs, que es va imposar per 4 gols a 5 al pavelló municipal Francisco Calvo davant Les Glòries "B". Les terrassenques guanyaven per 0 a 4 al descans, però van haver de patir per endur-se els tres punts. Ariadna Pozo va anotar el gol decisiu.Les Glòries 2014 "B", 4Fadirgo, Jové, Laborda, Alonso i Villar, equip inicial, Rovira, Pardell, De la Calle, Starrenburg, ...