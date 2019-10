El Terrassa FC "B" no treu res de Sant Guim

Futbol sala. Tercera Catalana

16.10.2019 | 04:00

MONTMANEU, 3

Macià, Prat, Castell, Morera i Canal, equip inicial, Solano i Toscano.

TERRASSA FC "B", 1

Marín, Artés, Medina, Martín i Jonathan Rodríguez, equip inicial, Hernández, Golanowski, Iker Rodríguez i Boumajdoul.

Targetes. Grogues per als visitants Marín i Golanowski.

Gols. 0-1, m. 16, Boumajdoul; 1-1, m. 20, Solano; 2-1, m. 23, Morera; 3-1, m. 44, Prat.

La visita del segon equip del Terrassa FC a Sant Guim de Freixenet, a la comarca de la Segarra, no fou gens fructífera. Els terrassencs no van poder fer bona la victòria de la setmana anterior i van caure per 3 gols a 1 davant d'un Montmaneu amb qui han quedat empatats a tres punts. Tot i que Wahib Boumajdoul va obrir el marcador, els lleidatans van ser capaços de donar-li la volta i es van acabar anotant els tres punts en aquesta segona jornada.