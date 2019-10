El Terrassa FC "B" s'avança en el marcador però perd

Futbol. Segona Catalana femenina

16.10.2019 | 04:00

Dos gols de la jugadora manresana Belén Rivero als darrers vint minuts de partit van condemnar a la derrota per un marcador de 2 gols a 1 al segon equip femení del Terrassa FC en el seu debut a la Lliga de la Segona Catalana femenina. El primer temps va ser força equilibrat, tot i que sense gols. Al minut 58, Marta Montero va avançar les terrassenques al marcador, però les visitants no van saber gestionar el seu avantatge i es van veure superades per la mínima.

Manresa, 2

Martínez, Carol, Morral, Villa, Sastre, Vacas, Casanova, Castilla, Rodríguez, Baiges i Vilaseca, equip inicial, Cervera, Valeriano, Rivero i Rodríguez.

Terrassa FC "B", 1

Casto, Ordóñez, Lachica, Larumbe, Montero, Hita, Planas, Paula López, Sotos, Noemí López i Terrón, equip inicial, Bartolí, Pizarroso i Talavera.

Àrbitre. Ricardo Combelle Soro. Targetes grogues per a les jugadores locals Vilaseca i Molina i la visitant Montero. Vermelles, per doble amonestació, per a la local Rodríguez i la visitant Planas.

Gols. 0-1, m. 58, Montero; 1-1, m. 69, Rivero; 2-1, m. 80, Rivero.