Sense opcions pel Món Femení Terrassa "B"

Futbol. Primera Divisió femenina

16.10.2019 | 04:00

AEM "C", 3

Segura, Sabaté, Sánchez, Ojeda, Tió, Luque, Saura, Artacho, Ariana Bosch, Español i Mar Bosch, equip inicial, Guillén.

MÓN FEMENÍ TERRASSA "B", 0

Fernández, Uroz, Puente, Querol, Picón, Calonge, González, Sancho, Yera, Morales i González, equip inicial, Vázquez, Gallego i Vidaña.

Àrbitre. Juan Fernández Gámez.

Gols. 1-0, minut 24, Ariana Bosch; 2-0, minut 47, Artacho; 3-0, minut 58, Saura.

Tercera derrota d'un Món Femení Terrassa "B" que no va poder oposar resistència en la seva visita a Lleida per enfrontar-se a l'AEM "C", que el va superar per un contundent marcador de 3 a 0. Ariana Bosch va posar per davant les locals al primer temps. A la reanudació, Artacho va marcar als dos minuts i les lleidatanes van deixar el matx sentenciat pocs minuts després.