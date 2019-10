El Rimas comença la Lliga endossant-li sis gols al Can Salas

Hockey. Primera Divisió. Grup 1

16.10.2019 | 04:00

Al derbi que inaugurava el grup primer de la Primera Divisió, el Rimas es va imposar per un contundent marcador d'1 gol a 6 a domicili al Can Salas. El Rimas, un dels favorits al títol, es va mostrar molt superior i tremendament efectiu en aquest primer compromís de la temporada. Al primer quart d'hora, els de Les Pedritxes manaven ja per 0 a 3, un avantatge que no van abandonar en cap moment. Van saber gestionar el partit fins a l'1-6 final que els va permetre anotar-se el primer triomf de l'exercici. Els sis gols del Rimas els van marcar sis jugadors diferents.

CAN SALAS, 1

Freixa, Corbera, Comallonga, Amorós, Galí, Pere Castelló, Gelabert, Jan Castelló, Fèlix, Malgosa, Sánchez, Ferrer, Lis, Bosch i Matarrodona.

RIMAS, 6

Miquel Hernández, Tejedor, Vidal, Palet, Víctor Hernández, Masdefiol, Solanellas, Lara, Sacristán, Antonell, Gerard Hernández, Pons, Colomer, Bernades, Bosque, Font, Fontanes i Bretones.

Àrbitres. Màrius Cuadrat i Marc Palet.

Gols. 0-1, minut 7, Aleix Antonell; 0-2, minut 14, Xavi Lara; 0-3, minut 15, Roger Vidal; 0-4, minut 42, Sergi Bosque; 1-4, minut 54, Joan Comallonga de penal-córner; 1-5, minut 56, Víctor Hernández; 1-6, minut 69, Àlex Solanellas.