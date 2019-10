Primera victòria a la lliga per a un Atlètic superior

Hockey. Primera Divisió. Grup 2

16.10.2019 | 04:00

Excel·lent inici de temporada per a un Atlètic que s'ha imposat per 3 a 1 al Castelldefels a la Lliga de Primera. Tot i que els primers tres quarts d'hora de joc van ser força ensopits i sense gols, els de Can Salas es van activar al final i van fer tres gols seguits que van deixar els visitants sense capacitat de reacció.ATLÈTIC, 3López, Puig, Castelló, Vizcaíno, Galí, Soriano, Pujal, Solà, Alavedra, Margarit, Puig, Roset, ...