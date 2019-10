Un pòquer de Mota decideix pel Terrassa FC

Futbol sala. Primera Catalana

Dos de dos. El primer equip de futbol sala del Terrassa FC no hauria pogut tenir un millor inici de competició a la Lliga de Primera Catalana. Els homes que prepara Pol Montserrat es van imposar per 2 gols a 6 al pavelló poliesportiu de Premià de Mar i ocupen la zona alta de la taula classificatòria amb els mateixos sis punts que tenen el Ripollet "B" i el Vilamajor.El triomf del conjunt terrassista va ser tant còmode com contundent. El gran ...