Pluja de gols del Món Femení a Ca n'Anglada

Futbol. Preferent femenina

16.10.2019 | 04:00

MÓN FEMENÍ, 9

Piñol, Martínez, Viñas, Sanz, Codina, Martínez, Vila, Rebollo, Echegut, Granja i Ortiz, equip inicial, Rodríguez, García i Panisello.

VERDÚ VALL DEL CORB, 0

Albets, Moreno, Ginés, Boldú, Núria Hidalgo, Vargas, Carvalho, Navarro, Eilermann, Sala i Vilariño, equip inicial, Bosch, Maria Hidalgo i Minguell.

Àrbitre. Sandra González Jiménez.

Gols. 1-0, m. 3, Granja; 2-0, m. 14, Vila; 3-0, m. 17, Codina; 4-0, m. 23, Codina; 5-0, m. 34, Martínez; 6-0, m. 55, Sanz; 7-0, m. 57, Granja; 8-0, m. 70, Sanz; 9-0, m. 73, Granja.

Tercera victòria en quatre partits per a un Món Femení que va golejar per 9 a 0 al Verdú Vall del Corb al municipal de Ca n'Anglada. Clàudia Granja va anotar tres dels nou gols del conjunt de Ca n'Anglada, que no va tenir rival.